Grande Fratello | la prima finalista Omer in mutande la bellissima Dolce e le pagelle della decima puntata

Nonostante promesse e colpi di scena, la decima puntata del 24 novembre del Grande Fratello di Simona Ventura non decolla negli ascolti. Nessun eliminato, ma è stata annunciata la prima finalista, Giulia Soponariu che ha ottenuto il 26,04% dei voti, ribaltando i sondaggi che indicavano Omer come favorito al 48%: i concorrenti credevano di affrontare una eliminazione, mentre in realtà il pubblico stava scegliendo chi vuole in finale. A finire in nomination al termine della puntata sono stati Jonas, Omer, Grazia e Mattia: il più votato diverrà il secondo finalista, mentre il meno votato sarà eliminato. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Grande Fratello: la prima finalista, Omer in mutande, la (bellissima) Dolce e le pagelle della decima puntata

