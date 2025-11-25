Grande Fratello interviene la moglie di un gieffino e cambia tutto | II messaggio passato è sbagliato

Grande Fratello, scoppia il caso: la moglie di Domenico interviene e cambia tutto. Ecco le sue dichiarazioni post puntata. Al Grande Fratello non mancano i colpi di scena, ma quello delle ultime ore ha davvero spiazzato pubblico e concorrenti. Protagonista della vicenda è Domenico, uno dei concorrenti più discussi della stagione, finora noto per la sua calma apparente. e per quel mistero rimasto sempre sospeso sulla sua vita privata. Una riservatezza che si è incrinata quando, a sorpresa, sua moglie è intervenuta pubblicamente, rompendo ogni silenzio. Leggi anche Belve, gli ospiti del 25 novembre 2025 La moglie di Domenico, Valentina Piscopo pochi giorni fa con una stories Instagram sembrava volesse realmente prendere le distanze dal suo Domenico, ma nelle ultime ore subito dopo la puntata Valentina è intervenuta per fare chiarezza: “II messaggio passato è sbagliato! non sono assolutamente Gelosa del percorso di Domenico. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Grande Fratello, interviene la moglie di un gieffino e cambia tutto: “II messaggio passato è sbagliato”

