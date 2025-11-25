Grande Fratello | Giulia Soponariu è la prima finalista quattro concorrenti in nomination

Il pubblico sceglie Giulia come prima finalista, mentre Donatella scopre in diretta che nessuna delle due uscirà. Le nomination, tra segrete e palese danno il via ad un televoto dal doppio esito. Nella puntata del 24 novembre 2025 del Grande Fratello, il pubblico del reality di Canale 5 ha scelto la prima finalista della stagione. La più votata nel sondaggio aperto al termine della nona puntata è risultata Giulia Soponariu. A conclusione della serata, un nuovo giro di nomination ha portato quattro concorrenti al televoto che stabilirà un'eliminazione e il nome del secondo finalista. Chi è il primo finalista del Grande Fratello Nella puntata precedente, sei concorrenti erano finiti in nomination: Francesca Carrara, Donatella Mercoledisanto, Omer Elomari, Rasha Younes e Simone De Bianchi e Giulia Soponariu. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello: Giulia Soponariu è la prima finalista, quattro concorrenti in nomination

