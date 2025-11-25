Grande Fratello | Dolce Dona del Big Brother Kosovo Vip sarà ospite nella Casa
Dolce Dona, 30 anni, content creator kosovara e concorrente del Big Brother Vip Kosovo, varcherà presto la famosa porta rossa italiana tra sguardi curiosi e qualche incomprensione geografica. Il Grande Fratello Italia, anche quest'anno, aprirà le porte a un concorrente di una versione europea del celebre reality. Si tratta di Dolce Dona, attualmente in gara nel Big Brother Kosovo, che presto varcherà la famosa soglia della Casa più spiata d'Italia. Da alcune clip circolate sul web, molti inquilini kosovari parlano perfettamente italiano, il che faciliterà sicuramente l'inserimento di Dolce Dona. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
