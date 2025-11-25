Grande Fratello 2025 il faccia a faccia in studio tra Omer e Jonas sul boxer-gate | Video Mediaset

Al Grande Fratello 2025 è tempo di confronto tra Omer e Jonas protagonisti del “boxer-gate” che tanto ha fatto discutere dentro e fuori la casa. Per l’occasione Simona Ventura invita i due concorrenti a raggiungerla in studio. Grande Fratello 2025, Omer e Jonas a muso duro dopo il boxer-gate. Omer e il boxer-gate. Il concorrente viene invitato a lasciare la casa del Grande Fratello 2025 per raggiungere Simona Ventura in studio. “ E’ stato un gesto di rabbia, non volevo, era una giornata pesante ” – precisa il concorrente siriano. Poco dopo in studio arriva anche Jonas: “ parlando del gesto tu parli tanto di intimità e poi ti abbassai i pantaloni davanti alle donne ”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, il faccia a faccia in studio tra Omer e Jonas sul boxer-gate | Video Mediaset

