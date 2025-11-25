Grande Fratello 2025 | i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 24 novembre | Video Mediaset

Nomination Grande Fratello del 24 novembre 2025 10a puntata. Durante la decima puntata del Grande Fratello 2025 immancabile il momento delle nomination. Il solo concorrente immune è Giulia, prima finalista del programma. Anita vota Mattia: “ nomino Mattia, se dovessi vedere una fine non vorrei vederlo”;. Francesca nomina Omer: “ voto Omer oltre che per il gesto che non mi è piaciuto, anche perchè fa troppo il padrone di casa ”;. Mattia vota Donatella;. Jonas nomina Grazia: “ ci sono persone che qui non hanno ancora ricevuto una visita e secondo me la reazione che hai avuto è stata un pò esagerata “;. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello 2025: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 24 novembre | Video Mediaset

Argomenti simili trattati di recente

Grande Fratello. . Donatella e Grazia leggono il messaggio lasciato da Marina #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook

Donatella e Grazia leggono il messaggio lasciato da Marina #GrandeFratello Vai su X

Nominati Grande Fratello 24 novembre: chi è andato in finale - Mancano poche puntate alla conclusione del reality show e anche in questa serata le polemiche e le discussioni non sono mancate ... Riporta msn.com

Grande Fratello 2025, diretta decima puntata: Giulia è la prima finalista, in 4 al televoto dal doppio esito - Il live minuto per minuto e i video della decima puntata del Grande Fratello 19 in onda su Canale 5, in prima serata, lunedì 24 novembre 2025 ... davidemaggio.it scrive

Home Reality Show Grande Fratello Grande Fratello 2025: i nominati della settimana e le nomination di ieri... - Al Grande Fratello 2025 è tempo di confronto tra Omer e Jonas protagonisti del "boxer- Secondo superguidatv.it