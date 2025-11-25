Grande Fratello 2025 Grazia parla d’amore e incontra il padre | Video Mediaset

Un momento di grande emozione per Grazia al Grande Fratello 2025. La concorrente parla d’amore e delle tante difficoltà incontrate soffermandosi sul rapporto con il padre. Grande Fratello 2025, Grazia: “ho amato sempre tanto senza ricevere”. Grazia ha aperto il suo cuore nella casa del Grande Fratello 2025 parlando d’amore e delle sue esperienze. “ Nella mia vita ho amato, ho amato tanto non per forza per ricevere indietro, ma nella speranza di ricevere indietro un minimo ed è una cosa che ho sentito se non da mia mamma e mia sorella. Poi arrivi ad un certo punto e pensi “sono destinata a dare senza ricevere allo stesso modo indietro? E ti rassegni che debba andare per forza di cose così ” – dice la concorrente con la voce rotta dall’emozione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, Grazia parla d’amore e incontra il padre | Video Mediaset

