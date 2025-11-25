Se c'è una cosa che adoriamo noi che siamo più consumisti che comunisti sono i mercatini di Natale. Non c'è evento migliore per dimostrare quanto sia vero il falso buonismo. Il problema è che in Germania li hanno aboliti a causa dei costi delle misure di sicurezza dopo gli attacchi degli ultimi anni; in quello di Bruxelles domenica è scoppiata una rissa con immigrati islamici che contestavano le musiche di Natale; e tutti gli altri in giro per l'Europa cristiana sono troppo tristi: trovi più barriere di cemento che bancarelle. Poi abbiamo visto il video promozionale che Viktor Orbán ha lanciato sui social per invitare a visitare l'Ungheria durante le feste, qualcosa a metà fra un vecchio spot natalizio della Barilla e un videoclip di Wes Anderson. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Grand Budapest Hotel