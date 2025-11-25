Inter News 24 Le parole di Luca Gotti, allenatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. In studio a Sky Sport, Luca Gotti, allenatore esperto e analista sempre molto lucido nelle sue letture tattiche, ha offerto una valutazione approfondita del derby vinto ieri dal Milan per 1-0 contro l’ Inter. Gotti ha analizzato i momenti chiave della partita, soffermandosi sia sugli equilibri tattici sia sull’approccio mentale mostrato dalle due squadre nella sfida di San Siro. Secondo il tecnico, alcuni dettagli specifici hanno indirizzato il risultato, evidenziando come il Milan abbia saputo sfruttare al meglio le occasioni create, mentre i nerazzurri non siano riusciti a capitalizzare la propria superiorità territoriale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Gotti sullo scudetto: «L’Inter mi piace ancora molto, se dovessi scommettere…»