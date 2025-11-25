Google spinge sull’integrazione tra AI e si prepara a portare NotebookLM anche su Gemini
Google prepara l’integrazione tra Gemini e NotebookLM: presto sarà possibile accedere ai taccuini direttamente dal chatbot. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
