Google Foto | arrivano anche in Italia le copertine degli album in stile espressivo

Google ha iniziato a distribuire anche in Italia le copertine degli album riviste in ottica del Material 3 Expressive: ecco come cambiano. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Google Foto: arrivano anche in Italia le copertine degli album in stile “espressivo”

