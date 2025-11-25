Gonave il piano-choc di due americani | invadere l' isola uccidere gli uomini schiavizzare le donne

Volevano invadere l'isola haitiana di Gonave per eliminare tutti gli uomini presenti sul territorio e ridurre in schiavitù sessuale donne e minori. Per questo motivo due giovani texani, Gavin Rivers Weisenburg, 21 anni, e Tanner Christopher Thomas, 20, sono stati arrestati e incriminati dalla Procura federale degli Stati Uniti. Secondo quanto scoperto dagli inquirenti, i due avevano pianificato ne dettaglio il piano criminale, che prevedeva anche un addestramento militare, acquisto di armi e munizioni, lezioni di lingua creola e tentativi di reclutare individui vulnerabili negli Stati Uniti. Thomas si era arruolato nell'Air Force. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

