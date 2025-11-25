Golf il Dp World Tour riparte dall’Australia per la stagione 2026 4 italiani al via
Il Dp World Tour riparte, senza soluzione di continuità, dall’Australia per la prima tappa della stagione 20252026. Il BMW Australian PGA Championship apre, così, la nuova annata in terra down-under con 2,5 milioni di dollari australiani in palio e 3.000 punti per la Race to Dubai. Al via, al Royal Queensland di Brisbane, nel nord dello stato oceanico, diversi nomi che hanno illuminato la passata stagione. Tra questi sicuramente il britannico Marco Penge, classe ’98, che l’anno scorso è riuscito ad imporsi in ben 3 tornei (Hainan Classic, Danish Golf Championship e Open di Spagna) e a classificarsi 2° nella Race to Dubai dietro solamente a Rory McIlroy. 🔗 Leggi su Oasport.it
