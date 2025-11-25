Golf il Dp World Tour riparte dall’Australia per la stagione 2026 4 italiani al via

Oasport.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Dp World Tour riparte, senza soluzione di continuità, dallAustralia per la prima tappa della stagione 20252026. Il BMW Australian PGA Championship apre, così, la nuova annata in terra down-under con 2,5 milioni di dollari australiani in palio e 3.000 punti per la Race to Dubai. Al via, al Royal Queensland di Brisbane, nel nord dello stato oceanico, diversi nomi che hanno illuminato la passata stagione. Tra questi sicuramente il britannico Marco Penge, classe ’98, che l’anno scorso è riuscito ad imporsi in ben 3 tornei (Hainan Classic, Danish Golf Championship e Open di Spagna) e a classificarsi 2° nella Race to Dubai dietro solamente a Rory McIlroy. 🔗 Leggi su Oasport.it

golf il dp world tour riparte dall8217australia per la stagione 2026 4 italiani al via

© Oasport.it - Golf, il Dp World Tour riparte dall’Australia per la stagione 2026. 4 italiani al via

News recenti che potrebbero piacerti

golf dp world tourGolf, il Dp World Tour Championship è l’atto finale. Rory McIlroy contro tutti - Da giovedì 13 a domenica 16 novembre si deciderà, infatti, chi sarà il vincitore della Race to Dubai, con un Rory ... Scrive oasport.it

golf dp world tourGolf: Gregorio De Leo si conferma sul DP World Tour per il 2026 - Il golfista biellese ha chiuso all'ottavo posto la maratona costituita dal Final Stage ... Secondo oasport.it

golf dp world tourGolf Picks, Best Bets & DP World Tour Championship Predictions - Our DP World Tour Championship predictions target Nicolai Hojgaard, Rory McIlroy, and more at Jumeirah Golf Estates this week. Secondo covers.com

Cerca Video su questo argomento: Golf Dp World Tour