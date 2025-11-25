Gol Openda il belga si sblocca in Bodo Juve e fa 1-1 Interrotto un digiuno lungo addirittura 24 partite – FOTO

Gol Openda, il belga si sblocca in Bodo Juve e fa 1-1. Interrotto un digiuno lungo addirittura 24 partite. L’ex Lipsia sfrutta un rimpallo e insacca. La  Juventus  ha trovato immediatamente la  reazione sperata  all’inizio del  secondo tempo  contro il  BodøGlimt. Al  minuto 48, pochi istanti dopo il rientro dagli spogliatoi, i  bianconeri  hanno agguantato il  pareggio  grazie alla  rete di Lois Openda, che si è finalmente  sbloccato  dopo un  lunghissimo digiuno  che durava da ben  24 partite. La fine del digiuno: Openda torna al gol. Il  gol di Openda  non è solo fondamentale per il  risultato  e per la  Juventus, ma rappresenta una  liberazione personale per l’attaccante belga. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

