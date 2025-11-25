Gol Openda, il belga si sblocca in Bodo Juve e fa 1-1. Interrotto un digiuno lungo addirittura 24 partite. L’ex Lipsia sfrutta un rimpallo e insacca. La Juventus ha trovato immediatamente la reazione sperata all’inizio del secondo tempo contro il BodøGlimt. Al minuto 48, pochi istanti dopo il rientro dagli spogliatoi, i bianconeri hanno agguantato il pareggio grazie alla rete di Lois Openda, che si è finalmente sbloccato dopo un lunghissimo digiuno che durava da ben 24 partite. La fine del digiuno: Openda torna al gol. Il gol di Openda non è solo fondamentale per il risultato e per la Juventus, ma rappresenta una liberazione personale per l’attaccante belga. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gol Openda, il belga si sblocca in Bodo Juve e fa 1-1. Interrotto un digiuno lungo addirittura 24 partite – FOTO