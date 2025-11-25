Gol Fet | spiazzato Perin dal dischetto il Bodo fa 2-2 su calcio di rigore Ma che follia di Cabal! – FOTO

Juventusnews24.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gol Fet: spiazzato Perin dal dischetto, il Bodo fa 2-2 su calcio di rigore. Ma che follia di Cabal che commette un’ingenuità nella propria area. L’episodio che sembrava aver  cambiato il destino  della partita è avvenuto all’ 84° minuto. Il difensore  Juan Cabal, rientrato in campo da poco dopo un lungo infortunio, si è reso protagonista di un’ azione sconsiderata: è entrato in  netto ritardo  su  Auklend  all’interno dell’area di rigore. L’arbitro  Makkelie, senza esitazione, ha  indicato il dischetto, sanzionando l’intervento maldestro del colombiano. La  decisione di Makkelie  è stata  netta, e la  sala VAR  ha confermato la  validità del penalty  dopo la revisione, punendo la  distrazione  e l’ eccessiva irruenza  di  Cabal  in una  zona cruciale  del campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

gol fet spiazzato perin dal dischetto il bodo fa 2 2 su calcio di rigore ma che follia di cabal 8211 foto

© Juventusnews24.com - Gol Fet: spiazzato Perin dal dischetto, il Bodo fa 2-2 su calcio di rigore. Ma che follia di Cabal! – FOTO

Argomenti simili trattati di recente

Juventus, sette gol subiti in quattro giorni per Di Gregorio: il ballottaggio con Perin è aperto - Il portiere della Juventus, nonostante i risultati importanti raccolti dalla sua squadra, non ha approcciato in maniera positiva questa stagione. Secondo tuttomercatoweb.com

Juventus, Perin torna sul gol di Gatti: "Preparato col mister. Esultanza? Cose nostre" - Il portiere della Juventus Mattia Perin ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, dopo il 2- Segnala tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Gol Fet Spiazzato Perin