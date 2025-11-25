Gol Fet | spiazzato Perin dal dischetto il Bodo fa 2-2 su calcio di rigore Ma che follia di Cabal! – FOTO

Gol Fet: spiazzato Perin dal dischetto, il Bodo fa 2-2 su calcio di rigore. Ma che follia di Cabal che commette un’ingenuità nella propria area. L’episodio che sembrava aver cambiato il destino della partita è avvenuto all’ 84° minuto. Il difensore Juan Cabal, rientrato in campo da poco dopo un lungo infortunio, si è reso protagonista di un’ azione sconsiderata: è entrato in netto ritardo su Auklend all’interno dell’area di rigore. L’arbitro Makkelie, senza esitazione, ha indicato il dischetto, sanzionando l’intervento maldestro del colombiano. La decisione di Makkelie è stata netta, e la sala VAR ha confermato la validità del penalty dopo la revisione, punendo la distrazione e l’ eccessiva irruenza di Cabal in una zona cruciale del campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

