gli usa ordinano alle ambasciate in europa di monitorare i crimini commessi da migranti

Il Dipartimento di Stato americano ha ordinato alle proprie ambasciate in Europa, Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda di raccogliere informazioni sui crimini attribuiti a «persone con background migratorio e di origini islamiche estremiste». La direttiva, resa nota anche tramite un messaggio pubblicato su X, definisce la migrazione di massa «una minaccia esistenziale per la civiltà occidentale». I dati raccolti non saranno solo statistici: serviranno a integrare i rapporti annuali sui diritti umani del Dipartimento di Stato, includendo gli effetti delle migrazioni sulle società e sugli Stati alleati. 🔗 Leggi su Lettera43.it

