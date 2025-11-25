Gli U2 stanno ultimando il nuovo album e già si parla di tour

Stando a quanto riportato da U2songs, di solito piuttosto autorevole, gli U2 dovrebbero essere ormai al termine della produzione del loro nuovo album, la cui pubblicazione potrebbe arrivare nell’autunno del 2026, anticipata da un singolo in estate. Secondo le fonti del sito, Bono e soci starebbero programmando una serie di apparizioni promozionali nel prossimo anno. Nel nuovo album, gli U2 parleranno anche del conflitto mediorientale. Già qualche settimana fa, la band si era detta «fiduciosa di essere nella fase finale» e, adesso, il progetto sta prendendo una forma più concreta. Il prossimo sarà il primo disco di inediti dal 2017, anno di pubblicazione di Songs of Experience. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Gli U2 stanno ultimando il nuovo album (e già si parla di tour)

