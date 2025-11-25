Gli orsetti del cuore | alle Maioliche di Faenza un abbraccio di dolcezza
Domenica 30 novembre arrivano a Le Maioliche i dolcissimi Care Bears per una domenica piena di colori, sorrisi e abbracci! Vieni a incontrare gli orsetti più dolci e colorati di sempre e partecipa ai laboratori creativi. Meet & greet con i tuoi personaggi preferiti: 10.30 – 11.30 – 12.30 – 15.30. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
