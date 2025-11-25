Gli occhi di una donna | Comune e mondo giovanile studentesco insieme contro la violenza
Si è svolta nel salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio la conferenza stampa di presentazione del progetto “Gli Occhi di una Donna”. promosso dal Comune di Reggio Calabria in occasione della Giornata Nazionale contro la violenza sulle donne. L’iniziativa è stata curata dalle neo-assessore. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
