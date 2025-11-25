Gli italiani al cambio gomme invernali | perché l’usato è diventata la scelta giusta per l’ambiente
Ogni autunno il calendario automobilistico segna il ritorno dell' obbligo di montare pneumatici invernali, una routine consolidata che assicura sicurezza e stabilità su strada durante i mesi più freddi. Tuttavia, questa pratica stagionale porta con sé una questione sempre più rilevante: l' impatto ambientale generato dal continuo ricambio degli pneumatici. Ogni anno, il passaggio dal set estivo a quello invernale produce un volume significativo di gomme ancora potenzialmente efficienti, destinate però a diventare rifiuti complessi da smaltire. La crescente variabilità climatica e l'aumento dei costi di gestione delle auto accentuano l'attenzione verso questo tema.
