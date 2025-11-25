Gli insulti social sessisti letti in diretta dalle deputate di FdI Avs M5S e Forza Italia – Il video
«Cagna», «grande in altre cose, tipo salta bene sul letto», «la tr**a d’Italia», «cessa e leccalulo», «c’è da stirare». Questi sono solo alcuni degli insulti sessisti che quattro deputate hanno letto in diretta su Rai Radio1, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che ricorre oggi 25 novembre. L’iniziativa è stata promossa dalla trasmissione Un Giorno da Pecora, condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, per far emergere con forza la realtà della violenza online. Le deputate sono Elisabetta Piccolotti di Avs, Augusta Montaruli di Fratelli d’Italia, Matilde Siracusano di Forza Italia e Vittoria Baldino del Movimento 5 Stelle. 🔗 Leggi su Open.online
Altre letture consigliate
L’odio social travolge Desiré Manca: «Basta violenza verbale su di me» L’assessora regionale vittima di insulti: «Io sotto scorta, combatto per tutte» Vai su Facebook
Bimbi nel bosco, sui social pioggia di minacce e insulti alla presidente del tribunale dei minori Vai su X
Le minacce sessiste social lette in diretta dalle deputate di FdI, Avs, M5S e Forza Italia – Il video - L'iniziativa di Elisabetta Piccolotti, Augusta Montaruli, Matilde Siracusano e Vittoria Baldino a "Un giorno da pecora" ... Segnala open.online
25 novembre, le deputate Piccolotti, Montaruli, Baldino e Siracusano leggono a Un giorno da pecora gli insulti ricevuti sui social - Quattro parlamentari, di ogni colore politico, leggono in diretta su Rai Radio1 gli insulti sessisti che sono costrette a ricevere, ogni giorno, sui social dagli haters: è in questo ... ilmessaggero.it scrive
Violenza sulle donne: gli insulti sui social che ricevono ogni giorno le deputate - Le parlamentari Piccolotti, Montaruli, Baldino e Siracusano leggono gli attacchi sessisti a «Un giorno da pecora» su Radio1 ... Segnala video.corriere.it