Gli insulti social sessisti letti in diretta dalle deputate di FdI Avs M5S e Forza Italia – Il video

«Cagna», «grande in altre cose, tipo salta bene sul letto», «la tr**a d’Italia», «cessa e leccalulo», «c’è da stirare». Questi sono solo alcuni degli insulti sessisti che quattro deputate hanno letto in diretta su Rai Radio1, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che ricorre oggi 25 novembre. L’iniziativa è stata promossa dalla trasmissione Un Giorno da Pecora, condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, per far emergere con forza la realtà della violenza online. Le deputate sono Elisabetta Piccolotti di Avs, Augusta Montaruli di Fratelli d’Italia, Matilde Siracusano di Forza Italia e Vittoria Baldino del Movimento 5 Stelle. 🔗 Leggi su Open.online