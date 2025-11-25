Gli eventi FIBA in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 2029

Il mondo del basket è sempre più al centro di Sky Sport: per i prossimi 4 anni (fino alla fine 2029) i grandi campioni e le più forti squadre nazionali maschili e femminili si contenderanno i titoli mondiali e continentali su Sky Sport e in streaming su NOW. Grazie all’accordo pluriennale raggiunto con la Federazione . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu © Sportintv.eu - Gli eventi FIBA in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 2029

