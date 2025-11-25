Gli Europe arrivano al Rock In Roma 2026 | ecco quando

Tra i grandi ospiti internazionali di  Rock in Roma 2026  ci sarà   uno dei gruppi più influenti della scena hard rock melodica degli anni ’80: gli Europe  live il 7 luglio nella Cavea dell ‘Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone. Gli Europe al Rock In Roma 2026: biglietti disponibili da domani 26 novembre. I biglietti sono disponibili dalle ore 11:00 di mercoledì 26 novembre su rockinroma.com, su ticketone.it, su vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati. Gli Europe sono un gruppo musicale hard rock formatosi in Svezia nel 1979. Tra i massimi esponenti storici dell’hard rock melodico, gli Europe agli esordi varcarono i confini e ottennero il successo del grande pubblico nel 1984 con il secondo album “Wings of Tomorrow” e raggiunsero il picco della notorietà a livello mondiale nel 1986 con “The Final Countdown”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

