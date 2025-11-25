Gli eternati di Vercelloni | ecco la mummia in mostra a Lecco | un bambino di 10 anni che sembra dormire

Lecco, 25 novembre 2025 – I capelli corti e chiari tra il biondo e il rosso. La carnagione scura. La bocca leggermente aperta. Il viso un po’ scavato, ma dai tratti intatti. Il corpo è fasciato in un telo rosso a righe. Quel bambino sui 10 anni, in una cassa di legno chiusa con una lastra di vetro, sembra dormire. Invece è morto da 130 anni. Il feretro è custodito al Monumentale di Lecco. È perfettamente conservato, nonostante il tempo trascorso. Non si sa chi sia, né l’età precisa e neppure come e sia morto. Chi era Vercelloni . Si conosce solo che è deceduto all’ Ospedale Maggiore di Milano nel 1885. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

