Gli esiti della consultazione pubblica sul nuovo elettrodotto che passerà dalla Spezia

Roma, 25 novembre 2025 - Il 26 novembre Terna, la società guidata da Giuseppina Di Foggia, presenterà ai cittadini dei 36 Comuni interessati (fra i quali anche gli spezzini Castelnuovo Magra, Luni e Sarzana) gli esiti della Consultazione Pubblica sul futuro collegamento ' Milano - Montalto '. Il nuovo elettrodotto, lungo circa 500 chilometri e con una capacità di 2.000 MW, consentirà di ottimizzare i transiti di energia tra il Centro e il Nord Italia, garantendo un trasporto più efficace per rispondere alla crescente domanda energetica delle regioni settentrionali. Il progetto prevede la realizzazione di nuovi cavi sottomarini tra Montalto di Castro (Viterbo) e Avenza (Massa-Carrara), cui seguirà una dorsale terrestre ottenuta attraverso l’ammodernamento e la riconversione in corrente continua delle linee aeree esistenti tra Toscana, Liguria, Emilia-Romagna e Lombardia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

