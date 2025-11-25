Gli eletti del Consiglio regionale pugliese Decaro guida il centrosinistra con 29 seggi
AGI - La composizione del nuovo Consiglio regionale della Puglia 2025-2030 restituisce un quadro politico definito, segnato da forti personalità territoriali e da un voto che, provincia per provincia, disegna una geografia del consenso estremamente articolata. Il centrosinistra guidato dal presidente eletto Antonio Decaro ottiene la maggioranza con 29 seggi contro i 20 del centrodestra, confermando un radicamento solido nelle aree urbane e nei territori tradizionalmente più legati al Partito Democratico. Nel collegio di Bari il Pd si afferma come primo partito con il 27,88%, eleggendo Francesco Paolicelli, il più votato in assoluto in tutta la Puglia con 33. 🔗 Leggi su Agi.it
