gli eletti del consiglio regionale pugliese decaro guida il centrosinistra con 29 seggi

AGI - La composizione del nuovo  Consiglio regionale della Puglia 2025-2030  restituisce un  quadro politico  definito, segnato da forti  personalità territoriali  e da un voto che, provincia per provincia, disegna una  geografia del consenso  estremamente articolata. Il  centrosinistra  guidato dal  presidente eletto Antonio Decaro  ottiene la maggioranza con 29 seggi contro i 20 del  centrodestra, confermando un  radicamento solido  nelle aree urbane e nei territori tradizionalmente più legati al  Partito Democratico. Nel collegio di  Bari  il  Pd  si afferma come primo partito con il 27,88%, eleggendo  Francesco Paolicelli, il più votato in assoluto in tutta la  Puglia  con 33. 🔗 Leggi su Agi.it

