Gli alpini di Ronchis organizzano la 30a edizione de Il pursit ta la bree

Udinetoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gruppo Alpini di Ronchis organizza, con il patrocinio del Comune, il tradizionale incontro di Sant Andrèe il pursìt ta la bree, giunto quest'anno alla 30a edizione. Un tempo la giornata del 30 novembre rappresentava l' inizio di un impegno severo, nelle case contadine, che diventava festa. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Alpini Ronchis Organizzano 30a