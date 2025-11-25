Gli alpini di Ronchis organizzano la 30a edizione de Il pursit ta la bree
Il Gruppo Alpini di Ronchis organizza, con il patrocinio del Comune, il tradizionale incontro di Sant Andrèe il pursìt ta la bree, giunto quest'anno alla 30a edizione. Un tempo la giornata del 30 novembre rappresentava l' inizio di un impegno severo, nelle case contadine, che diventava festa. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Scopri altri approfondimenti
Il Consiglio Comunale si riunirà mercoledì 26 alle ore 18:30 presso la Sala Consiliare #comunedironchis - facebook.com Vai su Facebook