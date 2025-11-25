Glen Powell è un giovane che punta a un' eredità milionaria nel trailer di How to Make a Killing

Il 20 febbraio arriverà nei cinema americani il thriller ispirato a Sangue Blu, il film che aveva come star Alec Guinness. A24 ha condiviso online il trailer del nuovo film How to Make a Killing, in precedenza intitolato Huntington, con star Glen Powell. Il thriller, ispirato a Sangue blu con protagonista Alec Guinness, debutterà nei cinema americani il 20 febbraio. Cosa racconta How to Make a Killing Al centro della trama ci sarà Becket Redfellow, interpretato da Glen Powell, erede di una fortuna miliardaria. Il giovane, tuttavia, è stanco di attendere la svolta nella sua vita e non si fermerà di fronte a nulla pur di ottenere quello che merita. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Glen Powell è un giovane che punta a un'eredità milionaria nel trailer di How to Make a Killing

