Giuliacci non dà scampo | Due irruzioni polari la data del grande freddo

Una fase pienamente invernale sta interessando l'Italia in questi ultimi giorni di novembre. Secondo il meteorologo Mario Giuliacci, il Paese è investito da due distinti nuclei di aria fredda di origine polare: il primo è già giunto e continuerà a influenzare il tempo fino al 28 novembre, mentre il secondo raggiungerà la penisola domenica, protraendo i suoi effetti fino a lunedì 1 dicembre. Le piogge saranno frequenti ma distribuite in modo irregolare, spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci. Nella giornata di martedì il maltempo interesserà soprattutto il Triveneto e gran parte del Centro-Sud, mentre mercoledì le precipitazioni si concentreranno su Romagna, regioni centrali tirreniche e Sardegna. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giuliacci non dà scampo: "Due irruzioni polari", la data del grande freddo

