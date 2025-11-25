Giulia Regain illumina la dance con Firefly e la sua Gmagic Story

Con il singolo “Firefly”, la DJ e produttrice internazionale Giulia Regain apre un nuovo capitolo del suo percorso artistico e interiore, all’interno della #Gmagic STORY, progetto che celebra vent’anni di attività e invita il pubblico a vivere la musica come esperienza di luce, crescita personale e condivisione autentica. Un nuovo traguardo per Giulia Regain Nata . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Giulia Regain illumina la dance con Firefly e la sua Gmagic Story

