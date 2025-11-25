Giugliano blitz al campo nomadi di via Carrafiello | arrestato 19enne per sversamento di oli esausti

Teleclubitalia.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo intervento delle forze dell’ordine nella lotta all’inquinamento nella Terra dei Fuochi. A Giugliano, nel campo rom in via Carrafiello, un 19enne è stato arrestato mentre sversava oli esausti di motore sul terreno agricolo vicino al campo nomadi. La segnalazione è arrivata da una pattuglia dell’Esercito impegnata nel servizio “Terra dei Fuochi”, che ha immediatamente . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

giugliano blitz al campo nomadi di via carrafiello arrestato 19enne per sversamento di oli esausti

© Teleclubitalia.it - Giugliano, blitz al campo nomadi di via Carrafiello: arrestato 19enne per sversamento di oli esausti

News recenti che potrebbero piacerti

giugliano blitz campo nomadiRoma, maxi blitz nel campo nomadi di via dei Gordiani: sgominata banda responsabile di 46 tra furti e rapine - Maxi blitz dei Carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Roma Parioli, che stanno eseguendo un’ordinanza che dispone l’arresto ... Secondo iltempo.it

Arrestato 19enne al campo rom: sversava oli esausti nei terreni - Un 19enne è stato arrestato a Giugliano, nel campo rom di via Carrafiello, dopo essere stato sorpreso a sversare oli esausti di motore sull’erba delle campagne circostanti. Si legge su napolitoday.it

giugliano blitz campo nomadiBlitz dei carabinieri nel campo nomadi: 18 arresti per furti e rapine ai danni di anziani - Le vittime nelle abitazioni private erano spesso anziani, svegliati di soprassalto: l'operazione nel campo nomadi di Via dei Gordiani ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Giugliano Blitz Campo Nomadi