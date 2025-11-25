Giugliano blitz al campo nomadi di via Carrafiello | arrestato 19enne per sversamento di oli esausti
Nuovo intervento delle forze dell'ordine nella lotta all'inquinamento nella Terra dei Fuochi. A Giugliano, nel campo rom in via Carrafiello, un 19enne è stato arrestato mentre sversava oli esausti di motore sul terreno agricolo vicino al campo nomadi. La segnalazione è arrivata da una pattuglia dell'Esercito impegnata nel servizio "Terra dei Fuochi", che ha immediatamente.
