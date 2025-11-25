Inter News 24 Tutti i sanzionati del 12° turno. Il Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha reso note le decisioni disciplinari relative alla dodicesima giornata di campionato appena conclusa. La notizia di maggior rilievo riguarda la panchina della Roma: Gian Piero Gasperini è stato squalificato per una giornata. Il tecnico dei capitolini sarà dunque costretto a seguire dalla tribuna il delicatissimo big match di domenica sera contro il Napoli. La sanzione è scattata a seguito dell’espulsione rimediata al 17° minuto del secondo tempo nella sfida vinta contro la Cremonese. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Giudice Sportivo Serie A, secondo cartellino per Calhanoglu: Gasperini salta la sfida col Napoli!