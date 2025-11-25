Giro dei 5 campanili | a Grosio l' atletica apre ai giovani

Spostata di due mesi in calendario, la gara di corsa in montagna “Giro dei 5 Campanili” a Grosio raccoglie un buon numero di partecipanti, ma soprattutto apre alle categorie giovanili e questa è una bellissima iniziativa portata avanti dalla sezione di atletica “Rupe Magna” dell’US Grosio Calcio. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Approfondisci con queste news

Grosio, grande festa per la 20ª edizione del “Giro dei 5 Campanili” Vai su X

Giro dei 5 Campanili a Grosio: grande successo per la 20ª edizione e spazio ai giovani #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com Vai su Facebook

Giro dei 5 Campanili a Grosio: grande successo per la 20ª edizione e spazio ai giovani - La 20ª edizione del Giro dei 5 Campanili di Grosio, gara di corsa in montagna in Valtellina, ha confermato il suo valore sportivo e sociale, portando ai ... Secondo radiotsn.tv

Giro dei cinque campanili a Grosio l’atletica apre ai giovani - Spostata di 2 mesi in calendario, la gara di corsa in montagna “Giro dei 5 Campanili” a Grosio raccoglie un buon ... Riporta valtellinanews.it