Giovanili Spal un weekend con tante vittorie
Ancora tante vittorie ottenute attraverso prestazioni maiuscole per le selezioni del settore giovanile della Spal, come è noto ripartito tra mille difficoltà la scorsa estate. Il risultato più significativo del weekend è stato il successo della Spal Under 15 nello scontro al vertice con l’Acli San Luca, mentre la Spal Under 14 si è laureata in anticipo campione d’inverno. Ma andiamo con ordine, partendo dalla selezione Under 17 guidata da El Kaddouri che ha fatto il proprio dovere superando con un secco 4-1 il Pontelagoscuro che le permette di restare nella scia della capolista Balca Poggese. Per i baby biancazzurri, a -1 dalla vetta della classifica, hanno timbrato il cartellino Fettah e Sivieri, oltre alla doppietta del solito Fiorini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
