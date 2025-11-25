Giovane scomparsa da casa a Cameri ricerche in corso per ritrovare Nour Ferchichi

25 nov 2025

Allarme a Cameri per la scomparsa di una studentessa di 17 anni, Nour Ferchichi, di cui si sono perse le tracce ormai da alcuni giorni.L'appello del Comune sui socialLa giovane è scomparsa dalla giornata di sabato 22 novembre, e da allora la famiglia non ha sue notizie. Quando è uscita di casa. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

