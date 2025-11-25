Giovane pusher sfreccia tra pedoni e auto con la droga nelle mutande | denunciato

Cataniatoday.it | 25 nov 2025

Ha sfrecciato a tutta velocità, per le vie del centro storico, in sella al suo scooter nel tentativo di sfuggire al controllo degli agenti della polizia. A rendersi protagonista della vicenda è stato un catanese di 22 anni, che è stato notato dai poliziotti della squadra volanti della questura di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

