Giovane multata e fatta scendere dall' autobus | È successo anche a mio figlio autistico Servono attenzione e sensibilità
“Ho presentato un reclamo per quanto accaduto nel settembre scorso, visto che mio figlio aveva l'abbonamento valido. Mi sono state fatte delle scuse, ma la forma corretta sarebbe quella di sensibilizzare la cittadinanza sul tema e, in particolare, i controllori”. A parlare è la mamma di un. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Faenzawebtv. . Cambia le slot machine nel bar: titolare multata per 54 mila euro dal Comune di Faenza. Ma il Tribunale annulla La sanzione era legata all’installazione di nuove slot machine nei locali dell’attività commerciale. Si trattava di un ricambio di macc - facebook.com Vai su Facebook