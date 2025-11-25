Giornata violenza donne Tajani | Nessuna deve morire perché qualcuno vuole ammanettare suo amore – Il video

(Agenzia Vista) Riad, 25 novembre 2025 "Nessuna donna deve morire perché qualcuno vuole ammanettare il suo amore". Lo ha dichiarato oggi a Riad il vicepremier e Ministro degli Esteri Tajani a Riad. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online