Giornata violenza donne Tajani | Nessuna deve morire perché qualcuno vuole ammanettare suo amore – Il video

Open.online | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Riad, 25 novembre 2025 "Nessuna donna deve morire perché qualcuno vuole ammanettare il suo amore". Lo ha dichiarato oggi a Riad il vicepremier e Ministro degli Esteri Tajani a Riad. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

