Giornata violenza donne Tajani | Nessuna deve morire perché qualcuno vuole ammanettare suo amore – Il video
(Agenzia Vista) Riad, 25 novembre 2025 "Nessuna donna deve morire perché qualcuno vuole ammanettare il suo amore". Lo ha dichiarato oggi a Riad il vicepremier e Ministro degli Esteri Tajani a Riad. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Oggi, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, la Camera ha approvato la legge che riconosce il femminicidio come un reato autonomo, collegandolo a motivi di possesso, odio, dominio, limitazione della libertà e rifiuto da parte
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le #donne 2025 Dichiarazione del SG @coe @alain_berset coe.int/it/web/portal/… Vai su X
