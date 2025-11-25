Giornata violenza donne Attilio Fontana | Nuove generazioni siano protagoniste su questo tema – Il video
(Agenzia Vista) Milano, 25 novembre 2025 “Il ruolo delle nuove generazioni nella lotta a questo fenomeno è molto importante. Loro sono il futuro della nostra società ed è bene lo siano anche con la consapevolezza di quale debba essere il giusto comportamento da avere con le donne”. Il governatore ha poi sottolineato come sulla violenza di genere “non siano ammissibili né semplificazioni, né strumentalizzazioni. Su questo tema serve il coinvolgimento di tutti: società, famiglie, scuola, istituzioni”. Fontana ha posto l’accento sull’impegno propositivo della Regione per prevenire il fenomeno della violenza contro le donne al quale, ha evidenziato, “non può mancare quello repressivo. 🔗 Leggi su Open.online
Altre letture consigliate
Le Questure si illuminano di arancione contro la violenza sulle donne in occasione della Giornata internazionale e aderiscono alla campagna di #OrangetheWorld L'arancione non è solo un colore simbolo contro la violenza di genere, ma anche un invito es Vai su Facebook
#25novembre In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne #Bankitalia aderisce anche quest'anno a #OrangeTheWorld illuminandosi di arancione. @UN_Women #giornatacontrolaviolenzasulledonne #EndV Vai su X
Giornata violenza donne, Attilio Fontana: Nuove generazioni siano protagoniste su questo tema - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Si legge su la7.it
La Giornata contro la violenza sulle donne, il corteo di “Non una di meno” sfila per le vie di Milano: “Siamo in diecimila” - La manifestazione partita da Porta Venezia ha attraversato il centro passando davanti al Palazzo di Giustizia. Lo riporta ilgiorno.it
Violenza contro le donne, la Lombardia punta sui giovani: “Generazione Rispetto” lancia l’impegno contro ogni abuso - Regione Lombardia ha posto le nuove generazioni al centro delle iniziative per la Giornata internazionale per l'eliminazione della ... Si legge su resegoneonline.it