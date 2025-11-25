Giornata per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne Ferrante | Il nostro impegno per potenziare le attività di prevenzione protezione e sostegno

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, l’assessora allo Sport e alle Pari opportunità, Emanuela Ferrante, e tutta l’Amministrazione Comunale confermano l’impegno nella lotta a ogni forma di violenza di genere. «I dati emersi negli ultimi anni – osserva l’assessora Ferrante – delineano un quadro allarmante: il numero di episodi di violenza, abusi e femminicidi è tale da poter essere paragonato a una vera e propria pandemia sociale, che attraversa territori, generazioni e contesti socio-culturali diversi. Questa realtà impone un’assunzione di responsabilità chiara e immediata da parte delle istituzioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giornata per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, Ferrante: «Il nostro impegno per potenziare le attività di prevenzione, protezione e sostegno»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

È Sempre Mezzogiorno Rai. . Oggi è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. ? Non possiamo far finta di niente: servono meno parole e più azioni. In Italia una donna su tre ha subito violenza nel corso della vita — parlia - facebook.com Vai su Facebook

#ASRoma x Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne Vai su X

Giornata contro la violenza sulle donne importanza e iniziative per sensibilizzare e prevenire abusi - Violenza contro le donne nel mondoLa violenza contro le donne nel mondo resta una emergenza globale che registra dati allarmanti e stagnanti da oltre ... Da assodigitale.it

Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne: perché cade il 25 novembre e cosa c’entra il rosso - La storia delle sorelle Mirabal, il significato del 25 novembre e l’origine dei simboli rossi diventati emblema della lotta contro la violenza di genere. Riporta rds.it

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: tante le iniziative in tutta Italia - Ospedali, farmacie e associazioni offrono supporto e organizzano eventi per sensibilizzare gli uomini e aiutare le donne che vivono situazioni di abuso o violenza di vario genere ... Lo riporta oggi.it