Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne | perché il 25 novembre è fondamentale

Lawebstar.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ricorrenza globale per sensibilizzare, prevenire e combattere ogni forma di violenza di genere L’importanza del 25 novembre nella lotta alla violenza di genere Il 25 novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, rappresenta un momento chiave per riflettere su un problema ancora drammaticamente diffuso. Istituita dall’ONU nel 1999, questa ricorrenza vuole richiamare governi, . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

giornata mondiale contro la violenza sulle donne perch233 il 25 novembre 232 fondamentale

© Lawebstar.it - Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne: perché il 25 novembre è fondamentale

Altre letture consigliate

giornata mondiale contro violenzaGiornata mondiale contro la violenza sulle donne 2025, frasi e citazioni per riflettere sul 25 novembre - Abbiamo scelto le frasi e le citazioni più significative per riflettere e sensibilizzare sul tema. Segnala fanpage.it

giornata mondiale contro violenzaLa Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: le iniziative istituzionali - Meloni: "Fenomeno intollerabile, un atto contro la libertà di tutti. rainews.it scrive

giornata mondiale contro violenzaTutte le iniziative in Italia a sostegno del 25 novembre, la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne - Scopri le iniziative in Italia per il 25 novembre: eventi, reti di sostegno, progetti istituzionali e campagne per contrastare la violenza di genere. Segnala alfemminile.com

Cerca Video su questo argomento: Giornata Mondiale Contro Violenza