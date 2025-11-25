Giornata internazionale per l' eliminazione della violenza contro le donne le iniziative
Quarantaquattro femminicidi dall'inizio dell'anno da parte di partner o ex coniugi. L'83% dei delitti totali. Nella Giornata mondiale contro la violenza sulle donne l'allarme resta altissimo. I dati diffusi dal ministero dell'Interno non sono confortanti nonostante si registri una generale diminuzione degli omicidi. Tante le iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
