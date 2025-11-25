Giornata internazionale contro la violenza sulle donne | Torrione Eventi Aps

Salernotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’associazione Torrione Eventi APS desidera ribadire con forza il proprio impegno nel dire NO a ogni forma di violenza. Ancora oggi, troppe donne vengono quotidianamegiornata-internazionale-contro-la-violenza-sullente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

giornata internazionale contro violenzaLa Giornata contro la violenza sulle donne, il corteo di “Non una di meno” sfila per le vie di Milano: “Siamo in diecimila” - La manifestazione partita da Porta Venezia ha attraversato il centro passando davanti al Palazzo di Giustizia. Scrive msn.com

giornata internazionale contro violenzaGiornata mondiale contro la violenza sulle donne 2025, frasi e citazioni per riflettere sul 25 novembre - Abbiamo scelto le frasi e le citazioni più significative per riflettere e sensibilizzare sul tema. Come scrive fanpage.it

giornata internazionale contro violenzaGiornata internazionale contro la violenza sulle donne: perché il 25 novembre? - Il 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, non è una data scelta a caso. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Internazionale Contro Violenza