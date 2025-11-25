Giornata internazionale contro la violenza sulle donne | perché è il 25 novembre

Roma, 25 novembre 2025 – La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che cade oggi 25 novembre, è stata. Istituita dall’ ’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999 attraverso la risoluzione 54134, la scelta di questa data è legata alla commemorazione delle vite e dell’attivismo delle sorelle Mirabal – Patria, Maria Teresa e Minerva – che hanno lottato contro la dittatura del generale Rafael Trujilo nella Repubblica Dominicana durante gli anni ’40 e ’50: considerate rivoluzionarie, vennero torturate e uccise. Ogni giorno in Italia 85 donne sono vittime di reato, dai maltrattamenti in famiglia, alla violenza sessuale allo stalking. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

