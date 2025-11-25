Giornata internazionale contro la violenza sulle donne | perché è il 25 novembre
Roma, 25 novembre 2025 – La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che cade oggi 25 novembre, è stata. Istituita dall’ ’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999 attraverso la risoluzione 54134, la scelta di questa data è legata alla commemorazione delle vite e dell’attivismo delle sorelle Mirabal – Patria, Maria Teresa e Minerva – che hanno lottato contro la dittatura del generale Rafael Trujilo nella Repubblica Dominicana durante gli anni ’40 e ’50: considerate rivoluzionarie, vennero torturate e uccise. Ogni giorno in Italia 85 donne sono vittime di reato, dai maltrattamenti in famiglia, alla violenza sessuale allo stalking. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
News recenti che potrebbero piacerti
Oggi, Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne Oggi celebriamo (si fa per dire) la giornata internazionale dedicata al contrasto alla violenza di genere. E dico si fa per dire perché, nonostante i riflettori accesi, la situazione nel n - facebook.com Vai su Facebook
In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, prima di Monza-Cesena l'Amministratore Delegato di AC Monza Mauro Baldissoni ha consegnato simbolicamente un pallone rosso all'Assessore allo Sport del Comu Vai su X
25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne - Focus.it - Non facciamo abbastanza per proteggere le donne: ce lo ricorda un report dell’OMS pubblicato in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Da focus.it
La Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: le iniziative istituzionali - Meloni: "Fenomeno intollerabile, un atto contro la libertà di tutti. Si legge su msn.com
Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 2025, frasi e citazioni per riflettere sul 25 novembre - Abbiamo scelto le frasi e le citazioni più significative per riflettere e sensibilizzare sul tema. Come scrive fanpage.it