Giornata del Ringraziamento a Sutri | una festa di comunità fede e tradizione

Viterbotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giornata del Ringraziamento delle sezioni di Sutri, Caprarola e Ronciglione dell’associazione agricola Coldiretti ha raccolto nei giorni scorsi una grande partecipazione. In particolare, l’appuntamento è stato sfruttato per trasformare il Duomo di Santa Maria Assunta a Sutri e Piazza del Duomo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

