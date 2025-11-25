Giornata contro violenza sulle donne Mattarella | loro libertà conquista da difendere

È la giornata per fermare la violenza sulle donne. Numerose le manifestazioni per dire basta. La loro libertà, scrive il presidente Mattarella, è conquista da difendere ogni giorno. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Giornata contro violenza sulle donne. Mattarella: loro libertà conquista da difendere

Nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne anche il commento della madre della ragazza uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello: “La tua assenza è una ferita che sanguina sempre” - facebook.com Vai su Facebook

#25novembre In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne #Bankitalia aderisce anche quest'anno a #OrangeTheWorld illuminandosi di arancione. @UN_Women #giornatacontrolaviolenzasulledonne #EndV Vai su X

Il corteo per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne in diretta - A Milano si tiene un corteo in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, manifestazione promossa dal movimento femminista e transfemminista «Non una di ... Scrive msn.com

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 2025, frasi e citazioni per riflettere sul 25 novembre - Abbiamo scelto le frasi e le citazioni più significative per riflettere e sensibilizzare sul tema. Lo riporta fanpage.it

25 novembre, oggi la Giornata contro la violenza sulle donne - Tante le iniziative in programma in tutta Italia: il Parlamento e Palazzo Chigi si illuminano di arancione. Scrive repubblica.it