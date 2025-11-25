Giornata contro violenza su donne la facciata di Palazzo Chigi illuminata di arancione – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2025 Palazzo Chigi è stato illuminato di arancione per la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, in concomitanza con l'iniziativa ONU " Orange the World". Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

