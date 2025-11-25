Giornata contro la violenza sulle donne | un grido di protezione e libertà

Oggi, 25 novembre, è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un giorno per ricordare, riflettere e agire contro una piaga che continua a mietere vittime innocenti. Sono almeno 60 le vittime del 2025, con 7 casi in fase di accertamento, come registra l’Osservatorio nazionale Non una di meno. La napoletana Martina Carbonaro, 14 enne uccisa dall’ex fidanzato 18enne ad Afragola, è purtroppo la più giovane tra esse. Ed i tentativi di cancellare con la furia omicida la vita di una donna sono stati ben 68. Stupri, percosse, violenza economica e verbale, sono solo alcune delle sfumature della strage infinita che mortifica il senso del femminile. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Giornata contro la violenza sulle donne: un grido di protezione e libertà

