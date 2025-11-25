Giornata contro la violenza sulle donne su Rai1 per la prima volta C' è ancora domani di Cortellesi

Milleunadonna.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per rendere omaggio alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre, arriva per la prima volta su Rai 1 il film rivelazione di Paola Cortellesi, 'C'è ancora domani'. Un film, va ricordato, che non usufruì dei finanziamenti ministeriali perché considerato “opera di scarso valore” dal Mibact nel 2022. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

giornata contro la violenza sulle donne su rai1 per la prima volta c 232 ancora domani di cortellesi

© Milleunadonna.it - Giornata contro la violenza sulle donne, su Rai1 per la prima volta "C'è ancora domani" di Cortellesi

Scopri altri approfondimenti

giornata contro violenza donneGiornata contro la violenza sulle donne, Meloni: «Va combattuta senza sosta, non ci fermiamo» - «In ogni ambito della vita sociale e privata, nelle case, nei luoghi di lavoro e negli spazi urbani, il principio della parità tarda ad affermarsi, limitando l'autonomia femminile, compromettendo la ... ilgazzettino.it scrive

giornata contro violenza donneGiornata mondiale contro la violenza sulle donne 2025, frasi e citazioni per riflettere sul 25 novembre - Abbiamo scelto le frasi e le citazioni più significative per riflettere e sensibilizzare sul tema. Come scrive fanpage.it

giornata contro violenza donne25 novembre, oggi la Giornata contro la violenza sulle donne - Tante le iniziative in programma in tutta Italia: il Parlamento e Palazzo Chigi si illuminano di arancione. Segnala repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Contro Violenza Donne