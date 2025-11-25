Giornata contro la violenza sulle donne su Rai1 per la prima volta C' è ancora domani di Cortellesi
Per rendere omaggio alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre, arriva per la prima volta su Rai 1 il film rivelazione di Paola Cortellesi, 'C'è ancora domani'. Un film, va ricordato, che non usufruì dei finanziamenti ministeriali perché considerato “opera di scarso valore” dal Mibact nel 2022. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
Nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne anche il commento della madre della ragazza uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello: “La tua assenza è una ferita che sanguina sempre” - facebook.com Vai su Facebook
Giornata contro la violenza sulle donne, Meloni: «Va combattuta senza sosta, non ci fermiamo» - «In ogni ambito della vita sociale e privata, nelle case, nei luoghi di lavoro e negli spazi urbani, il principio della parità tarda ad affermarsi, limitando l'autonomia femminile, compromettendo la ... ilgazzettino.it scrive
Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 2025, frasi e citazioni per riflettere sul 25 novembre - Abbiamo scelto le frasi e le citazioni più significative per riflettere e sensibilizzare sul tema. Come scrive fanpage.it
25 novembre, oggi la Giornata contro la violenza sulle donne - Tante le iniziative in programma in tutta Italia: il Parlamento e Palazzo Chigi si illuminano di arancione. Segnala repubblica.it