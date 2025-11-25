Giornata contro la violenza sulle donne su Rai1 per la prima volta C' è ancora domani di Cortellesi

Per rendere omaggio alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre, arriva per la prima volta su Rai 1 il film rivelazione di Paola Cortellesi, 'C'è ancora domani'. Un film, va ricordato, che non usufruì dei finanziamenti ministeriali perché considerato “opera di scarso valore” dal Mibact nel 2022. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Giornata contro la violenza sulle donne, su Rai1 per la prima volta "C'è ancora domani" di Cortellesi

