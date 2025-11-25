Giornata contro la violenza sulle donne su Rai1 per la prima volta C' è ancora domani di Cortellesi

Per rendere omaggio alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre, arriva per la prima volta su Rai 1 il film rivelazione di Paola Cortellesi, 'C'è ancora domani'. Un film, va ricordato, che non usufruì dei finanziamenti ministeriali perché considerato “opera di scarso valore” dal Mibact nel 2022. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Giornata contro la violenza sulle donne, su Rai1 per la prima volta "C'è ancora domani" di Cortellesi

Altri contenuti sullo stesso argomento

San Mango Piemonte celebra la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne Evento del 25 novembre** In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, l'associazione Mamma...che Mamme in patrocinato dal Comune di - facebook.com Vai su Facebook

Quasi 4 milioni e il 22% per il film pluripremiato e campione d’incassi #CèAncoraDomani di Paola Cortellesi, proposto su Rai 1 nella Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne. Stravince la serata ed è il film più visto della stag Vai su X

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 2025, frasi e citazioni per riflettere sul 25 novembre - Abbiamo scelto le frasi e le citazioni più significative per riflettere e sensibilizzare sul tema. Da fanpage.it

Tutte le iniziative in Italia a sostegno del 25 novembre, la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne - Scopri le iniziative in Italia per il 25 novembre: eventi, reti di sostegno, progetti istituzionali e campagne per contrastare la violenza di genere. Riporta alfemminile.com

Avellino, carabinieri contro la violenza di genere: nasce il “Violenzametro” - Ad Avellino il Comando Provinciale dei Carabinieri prende coscienza della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con una campagna ... Come scrive msn.com